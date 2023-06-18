Eskişehir'de Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, yakınlarındaki iş yerlerine sığındı. Trafikteki aksamalar polis ekiplerinin çalışmasıyla giderilmeye çalışıldı.