Eskişehir'de Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi
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Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, yakınlarındaki iş yerlerine sığındı. Trafikteki aksamalar polis ekiplerinin çalışmasıyla giderilmeye çalışıldı.
|Eskişehir'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, yakınlarındaki iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar, su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı.
Yağış nedeniyle trafikteki aksamalar polis ekiplerinin çalışmasıyla giderilmeye çalışıldı.
Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel
Eskişehir Güncel Haberler
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