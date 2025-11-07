Eskişehir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar, zor anlar yaşadı.

Kent genelinde trafikte aksamalar meydana geldi.

Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı ve Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Arızalanan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Sağanak nedeniyle tramvay seferlerinde de kısa süreli aksamalar meydana geldi.

Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekipler, aksaklıkların giderilmesi için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.