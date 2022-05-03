Eskişehir'de sağanak ve dolu (2)

METREKAREYE 10 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Eskişehir'de kenti beyaza bürüyen dolu ve sağanak yağış etkisini yitirdi. Meteoroloji verilerine göre yaklaşık 30 dakika süren yağışla birlikte metrekareye 10 kilogram yağış düştü. Yoğun yağışın ardından Bursa ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan çere yolunda biriken sular nedeniyle yoğunluk yaşanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki Yunus Emre Halk Çarşısı'nın alt katında yer alan 100 araçlık otoparkı su bastı. AFAD ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerince otoparkta biriken yağmur suları tahliye edildi. Dolu ve yağmur yağışıyla birlikte biriken sular nedeniyle trafiğe kapanan birçok cadde ise suların çekilmesiyle yeniden açıldı.

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,-