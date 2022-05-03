Eskişehir'de sağanak ve dolu

ESKİŞEHİR'de sağanağın ardından dolu etkili olurken, cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü.

Kentte aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren doluda cadde ve sokaklar bembeyaz oldu. Sürücüler, yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, çevre yolu ve bazı mahallelerde Su birikintileri oluştu. Giriş katlardaki bazı iş yerlerini ve garajları ise su bastı.