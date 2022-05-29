Eskişehir'de sağanak sonrası maddi hasarlı kazalar yaşandı - Haberler

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Eskişehir'de sağanak sonrası maddi hasarlı kazalar yaşandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de sağanak sonrası maddi hasarlı kazalar yaşandı

Eskişehir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Eskişehir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Anadolu Üniversitesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Öte yandan aynı bölgede iki tır çarpıştı. Bir minibüs ise yoldan çıkarak kaldırıma çarptı.

Kazalar nedeniyle Eskişehir-Bursa kara yolu, bir süre ulaşıma kapandı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Anadolu Üniversitesi Trafik Kazaları Eskişehir Otomobil Güncel Haberler

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