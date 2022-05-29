Eskişehir'de sağanak sonrası maddi hasarlı kazalar yaşandı - Haberler

Eskişehir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Anadolu Üniversitesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Öte yandan aynı bölgede iki tır çarpıştı. Bir minibüs ise yoldan çıkarak kaldırıma çarptı.

Kazalar nedeniyle Eskişehir-Bursa kara yolu, bir süre ulaşıma kapandı.