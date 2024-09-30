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Eskişehir'de Sağanak Nedeniyle Pazar Caddesi Çöktü

Eskişehir'de Sağanak Nedeniyle Pazar Caddesi Çöktü
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Eskişehir'de, sağanak yağışlar sonucu pazar kurulan Millet Caddesi'nde meydana gelen çökme nedeniyle esnaf tezgahlarını açamadı. Belediye ekipleri, çukuru kapatmak için çalışma başlattı.

Eskişehir'de sağanak nedeniyle pazar kurulan bir caddede çökme meydana geldi.

Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde semt pazarının kurulduğu Millet Caddesi'nde sağanak nedeniyle çökme meydana geldi.

Yaklaşık 2 metre çapında, 1,5 metre derinliğindeki çukur dolayısıyla esnaf tezgahını açamadı.

Belediye ekipleri, kamyonla kum dökerek çukuru kapattı.

Kent genelinde etkili olan sağanak sonrasında cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, birçok sokakta rögarlar tıkandı.

Ayrıca bazı tramvay seferlerinde de kısa süreli aksamalar oldu.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel

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