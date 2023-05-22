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Eskişehir'de sağanak etkili oldu

Eskişehir'de sağanak etkili oldu

Güncel Haberler

Eskişehir'de sağanak nedeniyle bazı tramvay seferleri aksadı, yollarda su birikintileri oluştu.

Eskişehir'de sağanak nedeniyle bazı tramvay seferleri aksadı, yollarda su birikintileri oluştu.

Kentte öğleden sonra ani bastıran kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde sağanağın taşıdığı kum ve toprağın tramvay yollarını kapatması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Belediye ekipleri, tramvay seferlerinin normale dönmesi için çalışma yaptı.

TEKSAN Sanayi Sitesi'ndeki yollarda da su birikintileri oluştu. Sağanak, sitedeki kimi iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Biriken suda ilerlemeye çalışan bazı araçlarda küçük çaplı hasar meydana geldi.

Ekipler bölgede çalışmalarını sürüyor.

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Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel

Odunpazarı Eskişehir Güncel Haberler

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