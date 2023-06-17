Eskişehir'de Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Suyla Doldurdu

ESKİŞEHİR'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde v sokaklar suyla doldu, Eskişehir- Ankara çevreyolunda alt geçitleri su bastı, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Eskişehir'de 34 dereceyi bulan sıcak hava, akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran sağanak günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Meteoroloji verilerine göre son 24 saatte kentte metrekareye 4.4 kilogram yağış düşerken, Eskişehir- Ankara çevreyolunda alt geçitleri su bastı. Çok sayıda araç yolda kaldı. Karayolları ve belediye ekipleri suyun yoğun olduğu bölgelerde temizlik çalışması yaptı.