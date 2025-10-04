Eskişehir'de Sağanak Dalları Araça Düşürdü
Tepebaşı ilçesinde etkili olan sağanak, ağaçta kopan dalların park halindeki hafif ticari aracın üzerine düşmesine neden oldu. Olay, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Hoşnudiye Mahallesi Orçun Sokak'ta sağanak nedeniyle düşen ağaç dalları, yol kenarında park halinde bulunan hafif ticari aracın üzerine düştü.
Dallar araçta hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel