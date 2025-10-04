Haberler

Eskişehir'de Sağanak Dalları Araça Düşürdü

Eskişehir'de Sağanak Dalları Araça Düşürdü
Tepebaşı ilçesinde etkili olan sağanak, ağaçta kopan dalların park halindeki hafif ticari aracın üzerine düşmesine neden oldu. Olay, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından ağaçta kopan dallar, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Hoşnudiye Mahallesi Orçun Sokak'ta sağanak nedeniyle düşen ağaç dalları, yol kenarında park halinde bulunan hafif ticari aracın üzerine düştü.

Dallar araçta hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
