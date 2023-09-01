Eskişehir'de Safran Yaygınlaştırma Projesi Başladı

Safran Yaygınlaştırma Projesi'nin önemli ayaklarından biri olan dikim normunun çiftçiye gösterilmesi amacıyla, Tepebaşı ilçesi Kızılinler Mahallesi'nde aile çiftçiliği yapan ve aynı zamanda Kadın Çiftçiler Derneği üyesi Emine Ünlüer'in bahçesinde safran dikim etkinliği düzenlendi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Kızılinler Mahallesi Muhtarı Mustafa Gençtürk, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden konu sorumluları Mustafa Çakmak ile Necla Alcı, Proje Koordinatörü Zuhal Akkaya, Eskişehir Kadın Çiftçi Dernek Başkanı Münevver Kepenek ve Sarıcakaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gülfer Yıldız katıldı.

Proje bölgedeki tarımın çeşitlenmesine, kadın çiftçilerin güçlenmesine ve yüksek ekonomik değeri olan safranın üretiminin artmasına katkı sağlamak amacıyla büyük bir heyecanla başladı. Projeyle, Eskişehir'de katma değeri yüksek safran üretimini teşvik ederek bu değerli bitkinin yaygınlaşmasını sağlamak ve küçük aile işletmelerinin gelirini arttırılmasına katkı sağlanması hedeflendi. Bu amaçla kurulan safran üretim denemeleri, Han ilçesi Gökçekuyu, Seyitgazi ilçesi Beykışla, Sarıcakaya ilçesi Mayıslar, Tepebaşı ilçesi Kızılinler ve Sivrihisar ilçesi Merkez mahallelerinde 100'er metrekarelik alanda olmak üzere toplamda 500 metrekarelik alanda kurulacak. Yapılacak denemelerde, bu mahallelerde bulunan ve üyeleri ağırlıklı olarak kadınlardan oluşan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifleri ve Eskişehir Kadın Çiftçi Derneği üyeleri olan ve aile çiftçiliği ile iştigal eden kadın çiftçilere öncelik verildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR