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Eskişehir'de Rüzgarın Etkisiyle Ağaç Dalı Otomobilin Üzerine Düştü

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Eskişehir'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir alışveriş merkezinin önündeki dut ağacının kırılan dalı, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilin üzerine düştü. Olay sonucunda yol trafiğe kapandı.

ESKİŞEHİR'de, etkili olan kuvvetli rüzgar sırasında bir alışveriş merkezinin önündeki dut ağacının kırılan dalı, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine düştü.

Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde, alışveriş merkezinin önündeki dut ağacının dalı, rüzgar nedeniyle kırılıp ışıklarda bekleyen 26 TU 200 plakalı otomobilin üzerine düştü, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, devrilen ağaç dalını kesip, yoldan kaldırdı.

Otomobil sürücüsü Gürbüz Uçkaç (59), olay sırasında çok korktuğunu söyleyerek, "Biz arabayla ışıklarda beklerken dut ağacının dalı kırılıp üzerimize düştü. Elektrik direğiyle arabanın tavanına zarar verdi. Annem kalp hastası olduğu için anneme bir şey oldu diye korktum. Yoksa araba yapılacak şey" dedi.

Esnaf Fatih Güzel (29) ise ağaç dalı düşünce korktuklarını belirterek, "Ağaç dalı birden devrildi, tam benim gözümün önünde oldu. Yoldan geçen arabanın üzerine direkle beraber devrildi. Herkes çok şaşırdı ve tam trafikte aracın üstüne düşmesi de ilginçti" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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