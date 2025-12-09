Eskişehir'de rüşvet operasyonunda 8 tutuklama

ESKİŞEHİR'de rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlamasıyla düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında doktor, hastane çalışanı ve hükümlülerinde olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu, rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlarına ilişkin soruşturma başlattı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin savcılık talimatıyla düzenlediği operasyonda; aralarında kamu hastanesinde görevli 10 doktor, 3 hastane çalışanı, 14'ü cezaevinde hükümlü olmak üzere toplam 32 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltındaki 32 şüpheliden 1'nin teslim olduğu belirtilirken, firari 1 kişi aranıyor. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanarak Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 2'si doktor 1'i hastane çalışanı, 4'ü hükümlü 8 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, diğerleri işlemlerinin ardından serbest kaldı.