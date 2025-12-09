Haberler

Eskişehir'de rüşvet operasyonunda 8 tutuklama

Güncelleme:
Eskişehir'de rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlamasıyla düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Aralarında doktor ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 8 kişi tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR'de rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlamasıyla düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında doktor, hastane çalışanı ve hükümlülerinde olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu, rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlarına ilişkin soruşturma başlattı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin savcılık talimatıyla düzenlediği operasyonda; aralarında kamu hastanesinde görevli 10 doktor, 3 hastane çalışanı, 14'ü cezaevinde hükümlü olmak üzere toplam 32 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltındaki 32 şüpheliden 1'nin teslim olduğu belirtilirken, firari 1 kişi aranıyor. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanarak Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 2'si doktor 1'i hastane çalışanı, 4'ü hükümlü 8 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, diğerleri işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
