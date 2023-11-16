Eskişehir'de Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 4 Tabanca Ele Geçirildi
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 4 ruhsatsız tabanca ve diğer silahlar ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Eskişehir'de polis ekiplerince halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 8-15 Kasım'da ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanun ve kabahatler kanunu kapsamında çalışma yürütüldü.
Çalışmada, 4 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörler, 2 bıçak ve 32 fişek ele geçirildi.
9 şüpheliye ise yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel