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Eskişehir'de Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 4 Tabanca Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 4 ruhsatsız tabanca ve diğer silahlar ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.