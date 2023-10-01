Eskişehir'de Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yapılan polis denetiminde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlulara yönelik çalışması kapsamında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler Z.Y, N.Y.G. ve K.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerden K.G'nin 2 farklı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.