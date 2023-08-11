Eskişehir'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışması neticesinde bir şahıs üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda S.B. isimli şahıs yakalandı ve adli mercilere sevk edildi.