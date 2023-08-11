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Eskişehir'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışması neticesinde bir şahıs üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda S.B. isimli şahıs yakalandı ve adli mercilere sevk edildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışması neticesinde bir şahıs üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde şüphelilere yönelik çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar neticesinde S.B. isimli şahıs ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı ve adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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