Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 13 Tabanca ve 2 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yapılan operasyonda, 13 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 13 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şüphelinin kaçak yollardan temin ettiği silah ve mühimmatları evinde sakladığı, satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 13 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 21 tabanca şarjörü, 11 tabanca üst kapağı, 165 muhtelif tabanca parçası, 76 fişek, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 cep telefonu ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Odunpazarı Eskişehir Güvenlik Suç Operasyon Güncel Haberler

Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

 DEM Parti 'kayyum' kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

 Sel 3 arkadaşı hayattan kopardı! Birbirlerine sarıldıktan saniyeler sonra akıntıya kapıldılar

Sel 3 arkadaşı hayattan kopardı! Birbirlerine sarıldıktan saniyeler sonra akıntıya kapıldılar

 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title