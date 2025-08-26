Eskişehir'de Roma Dönemine Ait 55 Sikke Ele Geçirildi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 55 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, bir şüphelinin tarihi eser bulundurduğu ve satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelinin yanındaki çantada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 bronz ve 10 gümüş olmak üzere 55 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.