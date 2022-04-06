Eskişehir'de rektörler AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki 3 üniversitenin rektörü, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, mesajında, ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye'nin sesini duyurmak gibi önemli hizmeti yerine getiren Anadolu Ajansının tüm yönetici ve çalışanlarını 102'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de İstiklal Mücadelesi'nin güçlü sesi olarak kurulan Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu ve halkın doğru bilgilerle aydınlatılmasını sağladığını bildirdi.

Anadolu Ajansının Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan yayıncılık anlayışının yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde faaliyet göstererek dünya haberciliğinin ciddi kaynaklarından biri olmayı da başardığına değinen Şenocak, ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ise kurulduğu günden bugüne ilkeli habercilik anlayışıyla uluslararası alanda Türk milletinin sesi olmayı sürdüren Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutlarken, dünyanın dört bir yanında görev yapan Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diledi.