Refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Eskişehir'de gece yarısı meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarptı. Araç hurdaya dönerken, sürücü Arda M. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
ESKİŞEHİR'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü Arda M. yaralandı.
Kaza, gece yarısı Kütahya-Eskişehir kara yolu Sazova Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Arda M.'nin kontrolünü yitirdiği 26 TC 714 plakalı otomobil, refüje çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü Arda M. sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Arda M. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye allındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı