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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın rengi değişti

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın rengi değişti

Güncel Haberler

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın rengi kahverengiye döndü. Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan sağanak sonrası kentin simgesi Porsuk Çayı'nın rengi değişti. Çayın renginin değiştiğini gören vatandaşlar, cep telefonlarının kameraları ile o anları kayıt altına aldı. Rengi değişen çayda turistik amaçlı Esbot ve gondollarla yapılan turlar ise değişik görüntüler ortaya çıkardı. Kahverengine dönüşen çay ve üzerindeki yer alan rengarenk yaya köprüleri ise dronla görüntülendi.

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın rengi kahverengiye döndü.

Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan sağanak sonrası kentin simgesi Porsuk Çayı'nın rengi değişti.

Çayın renginin değiştiğini gören vatandaşlar, cep telefonlarının kameraları ile o anları kayıt altına aldı.

Rengi değişen çayda turistik amaçlı Esbot ve gondollarla yapılan turlar ise değişik görüntüler ortaya çıkardı.

Kahverengine dönüşen çay ve üzerindeki yer alan rengarenk yaya köprüleri ise dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Porsuk Çayı Eskişehir Güncel Haberler

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