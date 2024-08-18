Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda Cansız Beden Bulundu

ESKİŞEHİR'de Zeki Kireç'in (67) Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

Çevredekiler, Porsuk Çayı'nın Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nden geçen bölümünde, su üzerinde hareketsiz biri olduğunu gördü. İhbarla gelen polis ve AFAD ekipleri Zeki Kireç'in cesedini sudan çıkardı. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kireç'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Çevredeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Zeki Kireç'in ölümüne ilişkin inceleme başlattı.