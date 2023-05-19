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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı

Güncel Haberler

Eskişehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi.

Eskişehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi.

Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce kişi marşlar söyleyip fener alayını izledi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Fener alayı boyunca botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türk'üm diyene" diye bağırdı.

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Kaynak: AA / Güncel

Porsuk çayı Fenerbahçe Eskişehir Güncel Haberler

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