Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın kurtarıldı - Haberler

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Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın kurtarıldı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın kurtarıldı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi'ndeki köprünün yanında bulunan H.O. (34) adlı kadın, dengesini yitirerek Porsuk Çayı'na düştü.

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan H.O'ya (34) ilk müdahale, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Porsuk çayı, Eskişehir, Güncel, Haberler

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