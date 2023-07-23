Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen iki arkadaş kurtarıldı

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen iki arkadaş vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlyas Yalman sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Mustafa Turunç ise hayata döndürüldü.

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen iki arkadaş vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre Şeker Mahallesi'ndeki Aydın Arat Parkı içinden geçen Porsuk Çayı'nın kenarında oturan Mustafa Turunç (20) ile İlyas Yalman (23) henüz bilinmeyen bir nedenden suya düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Suda çırpınan İlyas Yalman, vatandaşlar ve polis ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Suda kaybolan ve ekipler tarafından bulunarak kıyıya çıkarılan Mustafa Turunç ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Hayati tehlikesi devam eden Mustafa Turunç, Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.