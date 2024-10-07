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Eskişehir'de Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı

Eskişehir'de Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle bacağından yaralanan B.Ş.A, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili S.C.A. yakalandı ve soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Ayhatun Sokak'taki Ayhatun Spor Alanı'nda, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen S.C.A. ile B.Ş.A. karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.C.A, B.Ş.A'yı pompalı tüfekle ateş açarak bacağından yaraladı.

B.Ş.A. yaralı halde bölgeden uzaklaşmaya çalışırken yaşanan kovalamaca, bölgede devriye gezen gece bekçileri tarafından fark edildi.

Ekipler, şüpheli S.C.A'yı yakaladı, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, B.Ş.A'yı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

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