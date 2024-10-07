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Eskişehir'de Pompalı Tüfekle Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Eskişehir'de Pompalı Tüfekle Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Eskişehir'de bir kişi, sokakta tartıştığı saldırgan tarafından pompalı tüfekle yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganın kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

ESKİŞEHİR'de B.Ü., sokakta tartıştığı ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırıda karnına isabet eden saçmalarla yaralandı. Şüphelinin olay yerinden kaçış anı bir iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi'nde Gürman sokağa elindeki pompalı tüfekle gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen silahlı saldırgan, sokak ortasında B.Ü.'ye ateş etti. B.Ü., karnına isabet eden saçmalarla yaralanırken saldırgan ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Ü., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGANIN KAÇIŞI KAMERADA

Sokaktan koşarak uzaklaşan saldırganın kaçış anları ise bir iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde henüz kimliği tespit edilemeyen silahlı saldırganın sokakta çevresini kontrol ettikten sonra koşarak uzaklaştığı, bu sırada yaralanan B.Ü.'nün ise bir aracın arkasında saklanarak yaralandığı karnını tuttuğu görüldü. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, pompalı tüfekle kaçan saldırganın kimliğini tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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