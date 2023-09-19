Eskişehir'de pompalı tüfekle annesini öldüren çocuğun ve azmettiricisi babasının davası ertelendi

Eskişehir'de 15 yaşındaki bir çocuk, pompalı tüfekle annesini öldürdü ve 3 komşusunu yaraladı. Azmettiricisi olduğu iddia edilen babasıyla birlikte yargılanan çocuğun davası 28 Kasım'a ertelendi.

Eskişehir'de pompalı tüfekle annesini öldüren ve 3 komşusunu yaralayan 15 yaşındaki çocuğun ve azmettiricisi olduğu iddia edilen babasının yargılandığı mahkeme 28 Kasım'a ertelendi.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak'ta meydana gelen olayda 15 yaşındaki İ.A., annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle vurarak öldürdü, 3 komşusunu da yaraladı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu annesini öldüren İ.A. ve azmettiricisi olduğu iddia edilen babası Erkan A. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında azmettirici olduğu gerekçesiyle yargılanan baba Erkan A. ve taraf avukatları hazır bulundu. 15 yaşındaki katil zanlısı İ.A. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Kasım'a erteledi. - ESKİŞEHİR