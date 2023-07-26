Eskişehir'de pompalı tüfekle 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de meydana gelen olayda pompalı tüfekle ateş edilerek yaralanan 3 kişiyle ilgili yapılan çalışmalar sonucu 5'i çocuk yaşta olan 15 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de pompalı tüfekle 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 5'i çocuk yaştaki 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Emek Mahallesi Sevinç Caddesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen 2 grup arasında kavga çıktı. Kavga sonucunda olay yerinden kaçmak için otomobile bindiği esnada pompalı tüfekle ateş edilen Muhammet G., Veysi B. ve Ramazan D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı kavgada pompalı tüfekle başından yaralanan Muhammet G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgisi bulunan 5'i çocuk yaşta olan 15 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR