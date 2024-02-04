Eskişehir'de polis kovalamacası: Alkollü sürücü gözaltına alındı
Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu, sürücüsü gözaltına alındı.
Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu, sürücüsü gözaltına alındı.
Şehir merkezinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçmaya çalıştı.
Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından A.T. yönetimindeki 26 SR 421 plakalı otomobil, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde park halindeki tıra çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Tırın yakıt deposuna çarparak durabilen otomobilin sürücüsü A.T. polis tarafından gözaltına alındı.
Otomobilin tırın yakıt deposu kısmına çarpması nedeniyle depodaki yakıt yola yayıldı. Belediye ekiplerinin çalışması sonucu yoldaki yakıt temizlendi.
Yapılan kontrollerde sürücü A.T'nin 2,00 promil alkollü olduğu tespit edildi.