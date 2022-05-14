Eskişehir'de polisin dikkati kadının ikinci kez dolandırılmasını önledi - Haberler

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye 650 bin lirasını kaptırmak üzere olan kadın, izinli emniyet mensubunun dikkati sayesinde son anda kurtuldu.

Odunpazarı ilçesinde ikamet eden F.Ç'ye (72) telefonda kendisini polis olarak tanıtan zanlı, kadından paralarını bir çantaya koyup vereceği adrese getirmesini söyledi.

F.Ç, bir parkta buluştuğu maskeli şüpheliye içinde 650 bin lira bulunan çantayı verdiği sırada izinli gününde olan ve çevrede bulunan polis memuru, durumdan şüphelenerek müdahale etti. Fark edilince kadından aldığı çantayı yere atan dolandırıcı, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kadının ve dolandırılmasını önleyen meslektaşlarının ifadelerine başvurdu.

Aynı yöntemle daha önce de söz konusu zanlıya 500 bin lira ve 30 bin avro verdiği belirlenen F.Ç'yi dolandıran kişinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.