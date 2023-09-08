Eskişehir'de Polis ve Sağlık Ekiplerine Mukavemet Gösteren Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de polis ve sağlık ekiplerine mukavemet gösterdiği gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de polis ve sağlık ekiplerine mukavemet gösterdiği gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mahallesi'nde geçtiğimiz gün gece saatlerinde kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine, Ö.S.E. isimli şahıs mukavemet göstererek zorluk çıkarttı. Ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine de mukavemet gösteren Ö.S.E., sağlık çalışanlarına hakaret ve tehditler savurarak tekme attı.

Olayın ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı Ö.S.E. isimli şahıs gözaltına alındı. Aynı gün Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen ve ifadesi alınan şahıs, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Sulh Ceza Mahkemesince 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçundan tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR