Eskişehir'de Polis Operasyonunda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 10 adet tabanca, 1 adet pala, 5 adet bıçak, şarjör ve 220 adet mermi ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 10 adet tabanca, 1 adet pala, 5 adet bıçak, şarjör ve 220 adet mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 25 Ekim ve 1 Kasım tarihleri arasında çalışma düzenledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pala, 5 adet bıçak, 1 adet şarjör ve 220 adet mermi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR