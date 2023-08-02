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Eskişehir'de Polis Operasyonu: 35 Kişi Tutuklandı

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Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanan 81 şahıstan 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmaları sonucunda yakalanan 81 şahıstan 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan çok sayıda kişi yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A., Y.E., H.K., S.A., M.Ş., B.Y., S.A., K.U., Ş.C., G.U., A.Y. A.M., E.D., M.Y., C.Ü., Ş.Y., M.S., S.K., S.A. ve H.Ş. isimli şahıslar yakalandı.

Çalışmalarda yakalanan 81 şahıstan 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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