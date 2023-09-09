Eskişehir'de Polis Operasyonu: 1 Tutuklama

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 1'i ruhsatsız toplam 3 tabanca, 1 çalıntı motosiklet, bir miktar uyuşturucu ve 55 fişek ile yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışması neticesinde 1'i ruhsatsız toplam 3 tabanca, 1 çalıntı motosiklet, bir miktar uyuşturucu ve 55 fişek ile yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde, 8 şahısta 1 ruhsatsız tabanca ve 2 fişek; 2 tabanca ve 53 fişek; bir miktar uyuşturucu madde ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ayrıca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş cezası bulunan R.K yakalandı.

Adli mercilere sevk edilerek, haklarında işlem yapılan M.D.,A.B.,S.S.,A.O.,U.U.,U.K.,E.Y. ve R.K. isimli şahıslardan R.K. tutuklanarak, ceza evine gönderildi. - ESKİŞEHİR