Eskişehir'de Polis Ekipleri Motosiklet Hırsızını Yakaladı
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Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yaşanan kovalamaca sonucunda ele geçirilen 2 motosiklet sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi hakkında işlem yapıldı.
Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmalarında yaşanan kovalamaca sonucunda ele geçirilen 2 motosiklet sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi hakkında işlem yapıldı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce motosiklet hırsızlarına yönelik çalışma başlatıldı. Bahse konu uygulama esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenilen şahıs motosikletli olarak kaçmaya başladı. Ekiplerce şüpheli arasında geçen kovalamaca sonucu şahıs yakalandı. Çalışma sonucunda çalınan 2 motosiklet ele geçirilip sahiplerine teslim edilerek, B.A. isimli şahıs adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR