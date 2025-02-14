Eskişehir'de Polis Dolandırıcılığı: İki Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de, kendilerini polis olarak tanıttıkları kişinin ziynet eşyalarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, bir vatandaşın telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce arandığı daha sonra aynı kişilerin evine gelerek yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliler T.S.A. ve A.S.A'yı yakaladı. Operasyonda ele geçirilen ziynet eşyaları, sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.