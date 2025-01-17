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Eskişehir'de Polis Denetimleri: 495 Kişi ve 189 Araç Sorgulandı

Eskişehir'de Polis Denetimleri: 495 Kişi ve 189 Araç Sorgulandı
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Eskişehir'de gerçekleştirilen denetimlerde 495 kişi GBT sorgusundan geçirildi, 189 araç denetlendi. Ekipler, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Eskişehir'de, polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 495 kişi ile 189 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 22 ekibe bağlı 90 personelle şüpheliler ve araçlara yönelik çalışma yaptı.

495 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan, 189 aracın denetlendiği çalışmalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3,28 gram esrar, 0,87 gram sentetik uyuşturucu ile kurusıkı ve elektroşok tabanca ele geçirildi.

Ayrıca 6 araca çeşitli maddelerden işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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