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Eskişehir'de PKK operasyonu; 2 gözaltı (2)

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Eskişehir'de PKK operasyonu; 2 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIEskişehir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen B.T. ve M.D., savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen B.T. ve M.D., savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir PKK Güncel Haberler

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