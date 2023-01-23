Eskişehir'de PKK operasyonu; 2 gözaltı (2) Güncel Haberler ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIEskişehir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen B.T. ve M.D., savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı. ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen B.T. ve M.D., savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Eskişehir PKK Güncel Haberler

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