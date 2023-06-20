Eskişehir'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

ESKİŞEHİR'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına lojistik destek sağladıkları tespit edilen şüpheliler M.S.K., B.A. ve M.K.'yi takibe aldı. Bir süre izlenen şüphelilere yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı verdi. 1'i Kahramanmaraş'ta 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Eskişehir'de geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü.