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Eskişehir'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Eskişehir'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Güncel Haberler

Eskişehir'de PKK/KCK terör örgütüne lojistik destek sağladıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına lojistik destek sağladıkları tespit edilen şüpheliler M.S.K., B.A. ve M.K.'yi takibe aldı. Bir süre izlenen şüphelilere yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı verdi. 1'i Kahramanmaraş'ta 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Eskişehir'de geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Eskişehir PKK Güncel Haberler

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