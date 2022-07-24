Eskişehir'de pencere pervazında mahsur kalan kedi kurtarıldı
AA - Deniz Açık - Güncel
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Eskişehir'de pencere pervazında mahsur kalan kedi, AKUT Eskişehir ekibi tarafından kurtarıldı.
Eskişehir'de pencere pervazında mahsur kalan kedi, AKUT Eskişehir ekibi tarafından kurtarıldı.
Bir vatandaşın Hacıalibey Mahallesi'ndeki ikinci kattaki bir evin pencere pervazında kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzere 6 gönüllü ve iki araçtan oluşan AKUT Eskişehir ekibi harekete geçti.
Yaklaşık 2 saat süren uğraş sonunda merdiven yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan kedi, sahibine teslim edildi.
AA / Deniz Açık - Güncel