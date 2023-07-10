Eskişehir'de parkta gizlenmiş silah ve kesici aletler ele geçirildi

Eskişehir'de bir parkta yaşanan gerginlik sonrası polis ekipleri tarafından yapılan müdahalede, ağaçların arasında gizlenmiş 7 kesici alet ve 1 tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.