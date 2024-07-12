Eskişehir'de Parkta Cep Telefonu Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Eskişehir'deki bir parkta spor yapan kişinin cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesindeki bir parkta spor yapan bir kişinin cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen G.K'yı yakalayan polis, cep telefonunu da sahibine teslim etti.

Şüpheli G.K, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.