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Eskişehir'de Park Halindeki Motosikleti Çalan Şüpheliler Güvenlik Kameralarına Yakalandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de park halindeki bir motosikleti çalıştıramayınca ittirerek çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Eskişehir'de park halindeki bir motosikleti çalıştıramayınca ittirerek çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, geçtiğimiz akşam Huzur Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, park halindeki motosikletin yanında duran 3 şüpheli, çalıştıramadıkları motosikleti ittirerek kayıplara karıştı. Motosiklet sahibinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu fark ettiği olayla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

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