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Eskişehir'de Park Halindeki Motosiklet Çalındı

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Eskişehir'de bir kişinin park halindeki motosikleti çalması, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Şüphelinin motosikleti çalıp kaçması anı kaydedildi.

Eskişehir'de bir kişinin park halindeki motosikleti çalması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Akarbaşı Mahallesi Pilot Sokağı'nda bir binanın önünde park halinde bulunan motosiklet, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

Şüphelinin önce sokağı kontrol ettiği ve kimsenin bulunmadığından emin olduktan sonra motosikleti çalıp koşarak uzaklaşması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis, olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Eskişehir Pilot Güncel Haberler

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