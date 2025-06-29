Eskişehir'de Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, park halindeki iki araca çarpan otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, park halindeki 2 araca çarpması sonucu yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Haciali Bey Mahallesi Sakarya-1 Caddesi'nde seyreden H.İ. (28) idaresindeki 26 AKV 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobille cipe çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Harun İ. hafif şekilde yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekibi tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel