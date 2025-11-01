Eskişehir'de Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki üç araca çarparak kaza yapan otomobil sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
İ.Y. idaresindeki 26 AKD 302 plakalı otomobil, Uluönder Mahallesi İsmet İnönü-2 Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı.
Bu sırada aracına binmeye çalışan M.C. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
Kazada 4 araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel