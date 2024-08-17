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Eskişehir'de park halindeki araç kundaklandı, 2 zanlı gözaltına alındı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki bir araç kundaklandı. Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki aracı kundakladığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Gündoğdu Mahallesi Çelikbilek Sokak'ta Ayşe Topçu'ya ait 26 ADM 951 plakalı hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.

Aracın motor kısmından çıkan alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.

Bu arada park halindeki aracın kundaklanma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, aracın yanına gelen bir otomobilin yolcu kısmındaki camdan uzanan şüphelinin aracı yaktığı, alevlerin yükselmesinin ardından olay yerinden kaçtığı yer aldı.

Aracı kundaklanan Topçu, gazetecilere, kısa süre önce kimliği belirsiz şüphelilerin aynı şekilde aracını yakmaya çalıştıklarını belirterek, "İlk saldırıdan sonra zaten ailecek uyuyamıyoruz. Önceki saldırıda aracın mazotunun bulunduğu kısmı yaktılar. Bu defa ise aracımın motor kısmını yaktılar. Bu saldırılar ben ve ailem için büyük bir tehdit, çocuklarım burada oturuyor. Bunu yapan yarın bir gün benim evimi de yakabilir. Neden böyle yapıyorlar anlamadık, biz gece gündüz nöbetçi mi olacağız?" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından başlattığı çalışma kapsamında yaklaşık 20 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin E.Ç. ve M.B. olduğunu belirledi.

2 şüpheli polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ayrıca olayda kullanılan ve çalıntı olduğu tespit edilen 2 araç da sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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