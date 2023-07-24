Eskişehir'de Palet Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

ESKİŞEHİR'de palet fabrikasında başlayan yangın, bir süpermarket zincirinin deposuna sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alınan yangın, dronla havadan da görüntülendi.

Yangın saat 16.00 sıralarında İnönü ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikte bulunan bir süpermarket zincirinin deposuna sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, OEDAŞ, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler polis tarafından bölgeden uzaklaştırılırken, itfaiye ekipleri yangını 1,5 saatte kontrol altına aldı. İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ile İnönü Belediyesi Başkanvekili Serhat Hamamcı da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü palet fabrikası ile depoda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)