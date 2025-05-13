Eskişehir'de Özel Eğitim Anaokulu Açıldı

Eskişehir'de hayırsever vatandaşın desteğiyle yaptırılan Ufuk'un Nebi Özel Eğitim Anaokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, açılış programındaki konuşmalarına yer verilen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, okul öncesi eğitimin Milli Eğitim Bakanlığının öncelikli alanlarından biri olduğunu ve Eskişehir'in de bu alanda öncü iller arasında yer aldığını bildirdi.

İl genelinde 47 anaokulunda 5 bin 489 öğrencinin 376 öğretmen eşliğinde eğitim gördüğünü belirten Aksoy, "Bunun yanı sıra 5 özel eğitim anaokulunda ise 167 öğrenci ve 70 öğretmenimiz görev yapmaktadır. Açılışını yaptığımız bu yeni kurumla özel gereksinimli çocuklarımızın erken yaşta eğitime erişimi daha da güçlenecek." dedi.

Aksoy, devam eden yatırımlara da değinerek, "İlimizde 8 yeni anaokulunun inşaatı sürüyor. Bunlardan 2'si özel eğitim anaokulu olarak planlandı. Bu projelerin tamamlanmasıyla Eskişehir'de özel eğitim alanında daha kapsamlı bir yapıya ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ise konuşmasında, Engelliler Haftasında açılışı yapılan okulun hayırsever katkısıyla hayata geçirildiğine dikkati çekti.

Son 1 yılda Eskişehir'e 17 okul ve 297 derslik kazandırıldığını kaydeden Aydın, "Halihazırda 17 ayrı okulun inşaatı devam etmektedir. Bu inşaatların tamamlanmasıyla 280 derslik daha ilimize kazandırılacak. Son iki yılda 4'ü hayırsever desteğiyle olmak üzere toplam 34 okul ve 577 derslik Eskişehir'e kazandırılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Aydın ayrıca 2025 yılı yatırım programı kapsamında, 100 kişilik pansiyon, atölye binası, 200 kişilik kongre merkezi ve spor salonu yapılmasının planlandığını kaydetti.

Törende, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri okul binasında incelemelerde bulundu.

Törene, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan, İl Müftüsü Muharrem Gül ile diğer protokol üyeleri katıldı.