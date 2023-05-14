Eskişehir'de oy kullanma işlemi devam ediyor

Eskişehir'de bürokratlar ve milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullandı.

Eskişehir'de bürokratlar ve milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullandı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Süleyman Çakır Caddesi'ndeki Hacı Süleyman Çakır Lisesinde 1058 numaralı sandıkta oy verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eşi Seyhan Büyükerşen ise Ahmet Kanatlı Lisesinde 1312 numaralı sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Eskişehir Anadolu Lisesindeki 1388 numaralı sandıkta, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Ahmet Kanatlı Lisesinde 1320 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki Murat Atılgan Ortaokulunda 1131 numaralı sandıkta tercihini yaptı. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, eşi Remzi Süllü ve torunlarıyla Dumlupınar İlkokulundaki 1237 numaralı sandıkta oy verdi.